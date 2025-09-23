La foto, immortalata da Arezzo TV, documenta l’ennesimo episodio di degrado urbano che solleva interrogativi sul rispetto per i luoghi sacri e sul senso civico dei cittadini. A Saione, tra la chiesa e ‘l negozio Satur, c’è chi pensa cheche l’aiuola di fronte alla chiesa fosse il luogo ideale per un atto di “concimazione” personale. Un senza tetto, già famoso per aver lasciato un “segno” lo scorso febbraio durante un funerale, ha deciso che oggi l’aiuola meritava un po’ di. fertilizzante umano. I residenti sbalorditi guardano e pensano: “Ma che roba è?!” Qualcuno propone che gli dia una pala e un secchio e lo faccia lavorare come concimatore ufficiale del quartiere. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - A Saione l’ommo-che-fà-le-feci: l’aiuola è sua