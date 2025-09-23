A Roma la prima edizione dell' Urania Policy & Business Forum
Roma, 23 set. (askanews) - Una giornata di talk, dibattiti e approfondimenti sui temi strategici al centro dell'agenda italiana ed europea. Il dialogo, in particolare quello tra istituzioni e imprese, è stato al centro della prima edizione dell'Urania Policy & Business Forum, tenutosi presso Wolkonsky. La residenza dell'Ambasciatore del Regno Unito in Italia ha ospitato la diretta televisiva di Urania TV che, nel corso della giornata, ha visto la partecipazione dei massimi esponenti istituzionali del Paese e rappresentanti di grandi imprese attive in Italia. Grande spazio è stato concesso al settore Life Sciences, industria che attraversa trasformazioni significative sotto il punto di vista tecnologico e che risulta particolarmente strategica per il futuro del Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
