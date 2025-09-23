A Roma il Net Village riaccende la scienza fra musica AI e neutrini
Dal prisma arcobaleno di “The Dark Side of the Moon” alle promesse dell’intelligenza artificiale, Roma invita ogni curiosa e curioso a un viaggio collettivo nel sapere. Il 26 e 27 settembre, la Città dell’Altra Economia ospita Net Village, l’appuntamento europeo che trasforma la ricerca scientifica in un’esperienza condivisa e gratuita per tutte le età. Roma, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Luna Village a Roma: ingresso gratuito al parco d’estate all’Eur
Roma capitale della scienza, torna il Net Village - Il 26 e 27 settembre alla Città dell'Altra Economia per la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori Cosa unisce l'iconica copertina di 'The Dark Side of the Moon' all'intelligenza artificial ...