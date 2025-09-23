a roma il net village riaccende la scienza fra musica ai e neutrini

Dal prisma arcobaleno di “The Dark Side of the Moon” alle promesse dell’intelligenza artificiale, Roma invita ogni curiosa e curioso a un viaggio collettivo nel sapere. Il 26 e 27 settembre, la Città dell’Altra Economia ospita Net Village, l’appuntamento europeo che trasforma la ricerca scientifica in un’esperienza condivisa e gratuita per tutte le età. Roma, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

