A Roma arriva l’autentica cucina siciliana firmata dal figlio del fotografo di Falcone e Borsellino

23 set 2025

Nel quartiere Monte Sacro arriva Ciuri, che propone i piatti della tradizione siciliana. In cucina c'è Roberto, figlio di Tony Gentile il fotografo che immortalò Falcone e Borsellino, insieme per l'ultima volta. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

