A Roccagorga la Sagra dell’Uva Fragola
Con l'arrivo dell'autunno si pensa subito alla vendemmia e all'uva e in particolare sulle nostre colline si coltiva l'uva fragola, bianca o nera ma sempre dolcissima protagonista di una tradizionale Sagra che si tiene ogni anno a Roccagorga tra la fine di settembre e i primi di ottobre.
DOMENICA 28 SETTEMBRE, SAGRA DELL’UVA FRAGOLA. PROGRAMMA IN CONTINUO AGGIORNAMENTO!!! Intanto Vi diamo una prima idea dell’evento! VI ASPETTIAMO A ROCCAGORGA - facebook.com Vai su Facebook
