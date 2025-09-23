A Rende il Longevity Day | protagonista Massimo Martire a lui il Premio Longevity 2025

Sarà una giornata all’insegna della cultura, della memoria e della parità intergenerazionale quella in programma il 1° ottobre 2025 al Museo del Presente di Rende (CS), in occasione del Longevity Day Italia, appuntamento nazionale dedicato a salute, ambiente, alimentazione e welfare. Tema dell’edizione 2025: “The Journey to Age Equality – Il viaggio verso la parità anche in base all’età”. Il mattino sarà dedicato agli studenti delle scuole superiori di Rende, chiamati a confrontarsi su temi di attualità e memoria storica. Dopo i saluti istituzionali di Maria Brunella Stancato, presidente nazionale di Anziani Italia, del sindaco di Rende Sandro Principe e dell’assessore alla Pubblica Istruzione Stefania Belvedere, spazio all’intervento del giornalista Massimo Martire, direttore artistico delle radio del gruppo Canale Italia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

