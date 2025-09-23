A Pontida la Lega trasforma la libertà in un dogma politico identitario

Liberi e forti, si legge a caratteri cubitali in rosso su fondo bianco, mentre accanto alla scritta svetta la figura di Alberto da Giussano, spada sguainata. Queste le parole d’ordine del raduno di Pontida 2025, che si tiene dal 1990. Anche quest’anno – il trentasettesimo della kermesse – carovane da tutta Italia si sono incontrate nello storico pratone bergamasco, dove nel lontano 1167 i comuni lombardi si coalizzarono nella Lega contro il Barbarossa. Fiumane di persone, bandiere. Tante bandiere – quelle di partito, delle regioni (Veneto, Lombardia e Sicilia su tutte), bandiere di Israele, del Brasile, della Padania, di Salvini premier – e poi magliette con la faccia di Charlie Kirk, di Donald Trump, barbe verdi, cappellini MAGA, corni che lanciano richiami, gazebi, fumo di salamelle e arrosticini; il variopinto pubblico del comizio annuale della Lega si è trovato nello spiazzo d’erba davanti alla scritta Padroni a casa nostra, stavolta al cospetto dei due concetti-chiave di quest’edizione, liberi e forti, affrontati con toni decisamente estremi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it