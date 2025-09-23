A Pisa si formano gli esperti di digitale e sostenibilità

Sono in partenza i nuovi corsi gratuiti organizzati dall'agenzia formativa Aforisma nell'ambito dell'iniziativa 'Accendi il tuo talento', progetto di formazione dedicato a ragazze e ragazzi tra i 18 ed i 35 anni. Venerdì 26 settembre alle 16.30 presso la Biblioteca dei Cappuccini in via dei. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: pisa - formano

Istituto Comprensivo "Leonardo da Vinci" - Castelfranco di Sotto, Pisa - facebook.com Vai su Facebook

A Pisa si formano gli esperti di digitale e sostenibilità; A Pisa si formano gli esperti di digitale e sostenibilità; Lucca, rinnovati e aggiornati i cartelli informativi sui baluardi delle Mura.

A Pisa si formano gli esperti di digitale e sostenibilità - Sono in partenza i nuovi corsi gratuiti organizzati dall'agenzia formativa Aforisma nell'ambito dell'iniziativa 'Accendi il tuo talento', progetto di formazione dedicato a ragazze e ragazzi tra i 18 e ... Scrive pisatoday.it