A piedi sull' A4uomo investito e ucciso
9.11 Un uomo è stato investito ed è morto mentre camminava a piedi lungo l'autostrada A4 Torino-Milano. E' accaduto tra i caselli di Novara Est e Ovest, all'altezza del ponte sull'Agogna. Di circa 50 anni, ancora non identificato, l'uomo è stato investito sulla carreggiata in direzione Milano. La prima ipotesi è che l'uomo sia rimasto in panne e sia sceso per raggiungere a piedi la vicina area di servizio. Verifiche su un'auto trovata ferma in una piazzola di sosta. A investire l'uomo, -senza poi fermarsi- forse, un camion. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Degrado e sporcizia ai piedi del Campidoglio: "l'accampamento" con vista sull'Altare della Patria
Milano, donna di 71 anni investita e uccisa: i passeggeri sull’auto scappano a piedi
In fuga sull'auto rubata abbandonano la vettura e scappano a piedi
Abbandona l'auto e cammina lungo l'autostrada, muore travolto da un camion.
Incidente mortale sulla via Salaria a Roma, pedone investito e ucciso: aperto fascicolo per omicidio stradale - Roma, dramma sulla via Salaria: un pedone è morto travolto da un’auto per cause ancora in fase di accertamento. Lo riporta virgilio.it
Investito e scaricato in strada con 20 euro in mano. L'orrore sul ragazzo disabile a Catania - Terribile episodio a Catania, dove un ragazzo disabile è stato investito da un'auto e poi abbandonato di fronte alla sede della cooperativa di cui fa parte con 20 euro in mano a mo' di risarcimento. ilgiornale.it scrive