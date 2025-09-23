A piedi sull' A4uomo investito e ucciso

9.11 Un uomo è stato investito ed è morto mentre camminava a piedi lungo l'autostrada A4 Torino-Milano. E' accaduto tra i caselli di Novara Est e Ovest, all'altezza del ponte sull'Agogna. Di circa 50 anni, ancora non identificato, l'uomo è stato investito sulla carreggiata in direzione Milano. La prima ipotesi è che l'uomo sia rimasto in panne e sia sceso per raggiungere a piedi la vicina area di servizio. Verifiche su un'auto trovata ferma in una piazzola di sosta. A investire l'uomo, -senza poi fermarsi- forse, un camion. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it