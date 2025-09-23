A Piancastagnaio per riprendere la marcia. In 500 a fianco dell'Arezzo.

Siamo ancora nel post Guidonia ma siamo anche a poche ore dalla partita in casa della Pianese. Dunque l'analisi di ciò che è successo venerdì è pure un monito per non ripetere gli stessi errori nella prossima partita. Innanzitutto l'approccio alla gara, non granché sia ad Alessandria contro la. 🔗 Leggi su Today.it