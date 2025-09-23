A Monza e Brianza è allerta gialla | in arrivo ancora temporali
Mentre la Brianza pian piano si sta rialzando dal nubifragio di ieri, le previsioni annunciano ancora precipitazioni. Temporali che, però, dovrebbero essere meno intensi rispetto a quelli di ieri che hanno messo sott’acqua diversi comuni della provincia.Le previsioni di oggi Il bollettino della. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Allerta meteo arancione a Monza e in Brianza: nubifragi in arrivo - Il sole e le temperature estive di questi giorni verranno infatti spazzate via lasciando spazio a fenomeni di forte intensità con possibili nubifragi. Segnala monzatoday.it
Allerta meteo arancione: a Monza e in Brianza in arrivo nubifragi - "Dopo alcuni giorni di tempo più stabile e soleggiato, è imminente un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche sulla Lombardia - Secondo monzatoday.it