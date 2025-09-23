A Milano riapre la Trattoria l’Incoronata la proprietaria Alessandra | Me la sono ricomprata la nostra non può essere una città solo per turisti
Riapre la trattoria L'Incoronata. Dopo sette anni di chiusura, ritorna lo storico locale di quartiere, e lo fa dal lunedì al venerdì. Ad accoglierlo una folla di amici e di clienti che non aspettavano altro.
L’Incoronata, riapre la storica trattoria di corso Garibaldi a Milano: “Sarà come sentirsi a casa” - A rimettere in moto l’attività è Alessandra Jr, figlia della storica proprietaria omonima, che prende il timone con grande passione e nuove idee ... Da msn.com
Riapre L’Incoronata, Alessandra jr De Ferrari: “Qui per riscoprire la convivialità di una cena genuina” - L’imprenditrice, figlia della storica proprietaria, spalanca nuovamente le porte della trattoria di famiglia: “Lavoreremo da lunedì a venerdì, il fine settimana lo dedico ai figli” ... msn.com scrive