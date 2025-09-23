A Milano riapre la Trattoria l’Incoronata la proprietaria Alessandra | Me la sono ricomprata la nostra non può essere una città solo per turisti

Riapre la trattoria L'Incoronata. Dopo sette anni di chiusura, ritorna lo storico locale di quartiere, e lo fa dal lunedì al venerdì. Ad accoglierlo una folla di amici e di clienti che non aspettavano altro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

A rimettere in moto l'attività è Alessandra Jr, figlia della storica proprietaria omonima, che prende il timone con grande passione e nuove idee

L'imprenditrice, figlia della storica proprietaria, spalanca nuovamente le porte della trattoria di famiglia: "Lavoreremo da lunedì a venerdì, il fine settimana lo dedico ai figli"

