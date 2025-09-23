A Milano ‘Colorfuture parade’ musica e colori per confrontarsi su temi cruciali
(Adnkronos) – Debutta oggi a Milano, 23 settembre 2025, la 'Colorfuture parade', la prima parata urbana. Promossa da Felicia, brand di Andriani, Società Benefit, con la partecipazione di Wwf Italia, Legambiente, Kyoto Club e i Green Heroes, l'evento rappresenta un momento unico di convergenza tra cittadini, associazioni e imprese per confrontarsi sui temi cruciali del . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: milano - colorfuture
Martedì 23 settembre alle 18.00 in piazza XXV Aprile ? #Milano #Colorfuture - X Vai su X
« » ? Perdita di biodiversità, crisi climatica, disuguaglianze sociali sono al centro delle sfide del nostro tempo. Per affrontarle in prima persona è in arrivo martedì 23 settembre in piazza XXV Aprile la prima Colorfuture Parade. Sarà una ver - facebook.com Vai su Facebook
Milano Off Fringe festival, il teatro invade la città: in scena 52 spettacoli. E poi libri, musica, camminate - Celebra la passione per la scoperta di nuove culture di Marco Polo (1254 – 1324), l’esploratore veneziano più noto al mondo di cui quest’anno ricorre il 700esimo anniversario dalla scomparsa, la 6ª ... Secondo corriere.it
Milano Design Week: gli eventi del Fuorisalone 2025 dedicati alla musica - Gli eventi in programma sono moltissimi, dalle mostre alle installazioni, fino ad arrivare a degli esclusivi dj set: ecco quali sono gli ... Segnala fanpage.it