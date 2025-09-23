A Meda il giorno dopo il nubifragio | migliaia senza elettricità scuole e uffici chiusi

Meda pian piano cerca di rialzarsi dal nubifragio di ieri. Una città dove stanotte quasi 8mila famiglie sono rimaste senza elettricità, stamattina scuole chiuse e la conta dei danni. Mentre in Regione Lombardia la Lega chiede subito i ristori.Chiusa la MedatecaIntanto sulla pagina Facebook del. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: meda - giorno

C'è un angolo di pura magia, dove ogni dolce è un capolavoro pronto a sorprenderti ogni giorno… Vieni al MODERNO 2.0 e lasciati conquistare da sapori che arrivano direttamente al cuore! #torta #torte #meda #pasticceria - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo e allagamenti, Meda il giorno dopo: tornata la corrente a quasi 6mila utenze; Maltempo sferza il Nord, turista ancora dispersa in Piemonte. Violento nubifragio a Ischia - In Sardegna allerta fino alle 21 di oggi; Il ciclone d'autunno flagella l'Italia: bomba d'acqua su Ischia, ultime news di oggi.

Maltempo e allagamenti, Meda il giorno dopo: tornata la corrente a quasi 6mila utenze - The post Maltempo e allagamenti, Meda il giorno dopo: tornata la corrente a quasi 6mila utenze appeared first on Il Cittadino di Monza e Brianza. Riporta msn.com

Maltempo a Meda, blackout al Comune dopo l'esondazione del torrente Tarò: "Comunichiamo solo coi cellulari" - Il maltempo che ha colpito il Comune di Meda non ha risparmiato il palazzo comunale, rimasto senza corrente elettrica. Come scrive virgilio.it