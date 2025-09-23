A Massafra si inaugura il Piccolo Cinema Pricò

Tarantini Time Quotidiano Il 26 settembre, a Massafra, Il Serraglio APS inaugura il Piccolo Cinema Pricò, la nuova sala di comunità per bambini e famiglie, all’interno del teatro comunale “N. Resta”. E lo fa con una selezione di cortometraggi internazionali di animazione pensata per spettatori dai 5 ai 10 anni. La serata è realizzata in collaborazione con i-Fest International Film Festival di Castrovillari (CS), partner di Vicoli Corti, che porterà a Massafra alcune delle sue opere più divertenti e creative. Un viaggio tra colori, storie e fantasia per celebrare insieme l’apertura di uno spazio che sarà punto di riferimento per il cinema giovane e la formazione del pubblico del futuro. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

