A Manoppello civica benemerenza alla poetessa e docente Silvia Elena Di Donato FOTO
Una civica benemerenza è stata attribuita alla poetessa, scrittrice e docente Silvia Elena Di Donato dal consiglio comunale di Manoppello con delibera numero 82 del 22 settembre.La consegna del riconoscimento è avvenuta nella sala consiliare alla presenza di tanti cittadini, ospiti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
A Manoppello civica benemerenza alla poetessa e docente Silvia Elena Di Donato [FOTO]; Civica benemerenza Silvia Elena Di Donato Comune Manoppello.
