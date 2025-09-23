A Manoppello civica benemerenza alla poetessa e docente Silvia Elena Di Donato FOTO

Ilpescara.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una civica benemerenza è stata attribuita alla poetessa, scrittrice e docente Silvia Elena Di Donato dal consiglio comunale di Manoppello con delibera numero 82 del 22 settembre.La consegna del riconoscimento è avvenuta nella sala consiliare alla presenza di tanti cittadini, ospiti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: manoppello - civica

A Manoppello civica benemerenza alla poetessa e docente Silvia Elena Di Donato [FOTO]; Civica benemerenza Silvia Elena Di Donato Comune Manoppello.

La Civica benemerenza a Bronchini - Tra le prime votazioni degli ordini del giorno del consiglio comunale di ieri pomeriggio c’è stata la proposta di conferimento della civica benemerenza a Sergio Bronchini (nella foto), vigile del ... lanazione.it scrive

Civica Benemerenza a CRTrieste, in 32 anni 204mln a collettività - "In segno di gratitudine per il ruolo di soggetto di riferimento svolto da sempre a favore di Trieste e del suo territorio, attraverso concreti e numerosi interventi di natura culturale, sociale, ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Manoppello Civica Benemerenza Poetessa