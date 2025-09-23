A Lecco con Avs Visione Comune Lombardia Buone pratiche dai territori
Sabato 27 settembre Lecco ospiterà la prima Conferenza regionale degli amministratori locali di Avs. “Visione Comune Lombardia. Buone pratiche dai territori”, è il titolo dell'incontro che vedrà protagonisti le elette e gli eletti di Alleanza Verdi e Sinistra. Più di cento amministratori hanno. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: lecco - visione
"Con il nuovo Pgt abbiamo tracciato una visione chiara e ambiziosa per la Lecco del futuro"
#LCNWarmUp il prepartita di #leccotrento a cura di Benedetta Panzeri buona visione #SerieC #blucelesti #CalcioLecco1912 #aclecco #ForzaLecco #LCNSport #leccochannel #ilblueilceleste - facebook.com Vai su Facebook
Il Presidente di @ConfindustriaLS @marcocampanari è intervenuto in conclusione della Scuola di Didattica della Fisica organizzata dall’UST di Lecco con Provincia di Lecco: «l’impresa come le scoperte della Fisica nasce da un'intuizione, da una visione che - X Vai su X
A Lecco con Avs Visione Comune Lombardia. Buone pratiche dai territori”; AMMINISTRATORI LOCALI DI AVS IN CONFERENZA A LECCO; 27 settembre/ Lecco/ Conferenza elett3 lombard3.
Siglata la riconciliazione. Al Comune 1,6 milioni. Linee Lecco sana il conto - Tanto la società partecipata verserà in dieci anni, entrambe le parti soddisfatte. Scrive ilgiorno.it
Al centralino del Comune: "Pronto, risponde Renzo" - A Lecco il nuovo assistente virtuale sviluppato dall’intelligenza artificiale. Secondo ilgiorno.it