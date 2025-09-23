A Latina arriva Mani aperte ecco come nasce la solidarietà
Parte a Latina il progetto dell’associazione “Esther” dal titolo “Mani Aperte”. Nel corso del fine settimana 15 volontari hanno presidiato l’uscita di alcuni supermercati raccogliendo beni di prima necessità da destinare alle famiglie bisognose del territorio. L’iniziativa riguarderà nelle. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
