A Forlì ecco il menù della mensa ‘rovesciato’ | verdure e pesce precedono gli spaghetti per combattere l’obesità L’assessore | I bambini sono più flessibili degli adulti
Una rivoluzione alimentare ha preso il via nelle mense scolastiche di Forlì, coinvolgendo tutte le scuole primarie della città. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
