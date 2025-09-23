A Falconara contributi di 250 euro alle famiglie in difficoltà ecco fino a quando si può presentare domanda
FALCONARA - Un aiuto concreto per le famiglie in difficoltà economica arriva dal Comune di Falconara, che il mese scorso ha pubblicato un avviso per l’erogazione di contributi fino a 250 euro, destinati a donne in gravidanza, ragazze madri, famiglie numerose e nuclei familiari con minori fino a. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: falconara - contributi
Verso Falconara-GGM Città Sant’Angelo #hcsa #pallamano #abruzzo #sport #cittasantangelo - facebook.com Vai su Facebook
A Falconara contributi di 250 euro alle famiglie in difficoltà, ecco fino a quando si può presentare domanda; Sostegno alle famiglie: ecco i contributi comunali; Piano urbanistico regionale, 104.297 euro a Urbino, 100 mila a Fermignano.
Falconara, quattro progetti strategici per un valore di 5 milioni di euro per migliorare la città - di Gianluca Fenucci Dal governo fino a 5 milioni di euro per rendere Falconara più sicura contro eventi estremi. Come scrive youtvrs.it
Ecco i contributi per il commercio: 1.500 euro a chi apre in centro - E nel caso di fondi residui ne saranno riconosciuti mille per chi, invece, alzerà la saracinesca ... Si legge su ilrestodelcarlino.it