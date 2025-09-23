A Concorezzo street food e mercatini europei
Si viaggia nel continente europeo, con una quattro giorni unica e originale fra street food, mercatini dell'artigianato, e tanti altri prodotti tipici. L'appuntamento è dal venerdì 26 a domenica 28 settembre a Concorezzo con "Regioni d'Europa", l'imperdibile escursione culinaria e artigianale fra. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In questa notizia si parla di: concorezzo - street
Harley-Davidson Monza. . Pronta consegna superaccessoriata! Street Bob KM0 Imperdibile! Chiama per info 039 690 8813 Harley-Davidson Monza Via Dante 231, Concorezzo Info al 039 690 8813 #harleydavidsonmonza #hd #harleydavidson - facebook.com Vai su Facebook
In piazza arrivano street food e mercatini europei: l'appuntamento; Street food e artigianato a Concorezzo; Arcore: arrivano i mercatini d’Europa, il centro chiude al traffico.
Street food, mercatini, concerti e fuochi d’artificio per la Festa dell’Assunta - Full immersion di street food, musica e sport nel Ferragosto di Monghidoro fino al 15 agosto per la festa patronale dell’Assunta. Scrive ilrestodelcarlino.it
Musica, street food, teatro e mercatini - Teatro, musica, street food, mercatini, ritrovo di Harley Davidson e una passeggiata tra le erbe spontanee. Riporta ilrestodelcarlino.it