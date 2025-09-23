A che ora Musetti-Tabilo oggi Finale ATP Chengdu 2025 | orario canale tv streaming

Lorenzo Musetti torna in campo quest’oggi per il quarto giorno consecutivo e sfida Alejandro Tabilo in occasione della Finale dell’ATP 250 di Chengdu 2025. Lo swing asiatico si è aperto positivamente per il numero 2 d’Italia, che sta confermando le buone sensazioni emerse a Flushing Meadows vincendo tre partite di fila anche sul cemento cinese e mettendo in cascina punti preziosi in ottica qualificazione alle ATP Finals di Torino. In tal senso la partita odierna sarà molto importante per il 23enne toscano, che in caso di successo guadagnerebbe altri 85 punti consolidando il suo settimo posto nella Race e portandosi a +615 su Felix Auger-Aliassime, virtualmente primo degli esclusi (considerando lo stop di Jack Draper per infortuno fino al termine della stagione). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora Musetti-Tabilo oggi, Finale ATP Chengdu 2025: orario, canale tv, streaming

In questa notizia si parla di: musetti - tabilo

ATP Chengdu 2025: Musetti, ci sarà Shevchenko verso la finale. Avanti Tabilo e Nakashima

LIVE Musetti-Shevchenko, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: in campo Tabilo, manca poco all’ingresso dell’azzurro!

LIVE Musetti-Shevchenko, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: Tabilo in finale, adesso tocca all’azzurro!

ATP Chengdu: chi è Alejandro Tabilo, l'avversario di Musetti in finale - X Vai su X

LORENZO IN FINALEEEE! Musetti si sbarazza in due set di Shevchenko e strappa il pass per la finale, la seconda dell'anno, del 250 di Chengdu! Domani sfiderà il cileno Tabilo per il titolo - facebook.com Vai su Facebook

Chengdu, oggi finale Musetti-Tabilo: orario, precedenti e dove vederla; Musetti oggi in finale a Chengdu: sfida Tabilo per rivincere un titolo Atp dopo 3 anni | Orario e dove…; Musetti-Tabilo, in palio il titolo a Chengdu: quando e dove vederla.

A che ora Musetti-Tabilo oggi, Finale ATP Chengdu 2025: orario, canale tv, streaming - Lorenzo Musetti torna in campo quest'oggi per il quarto giorno consecutivo e sfida Alejandro Tabilo in occasione della Finale dell'ATP 250 di Chengdu ... Riporta oasport.it

Musetti-Tabilo, orario e dove vedere in tv e streaming il Chengdu Open - Il tennista azzurro ha ottenuto l'accesso alla finale del torneo cinese, grazie alla vittoria nell'ultimo turno contro il kazako Shevchenko ... Secondo tuttosport.com