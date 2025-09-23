A che ora Berrettini-Munar ATP Tokyo 2025 | programma tv streaming
Matteo Berrettini è alla ricerca di una scossa e vola in Giappone per affrontare domani Jaume Munar al primo turno dell’ ATP 500 di Tokyo 2025. Il romano sta provando a rientrare nel circuito maggiore dopo alcuni mesi da incubo, in cui ha partecipato solo a Wimbledon venendo subito eliminato prima della pessima sconfitta di cinque giorni fa contro Dalibor Svricina in quel di Hangzhou. Il finalista dei Championships 2021 occupa attualmente la 57ma posizione del ranking, ma a preoccupare maggiormente sono le sue condizioni fisiche e mentali dopo l’ennesimo stop forzato della sua carriera. Berrettini spera di ritrovare in fretta un buon livello anche per avanzare la sua candidatura per una possibile convocazione alle Finals di Coppa Davis a Bologna. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: berrettini - munar
ATP Tokyo 2025: Berrettini trova Munar, Darderi sfida Nishioka. Alcaraz parte con Baez
Sorteggiato il tabellone dell'ATP 500 di Tokyo, in programma dal 24 al 30 Settembre! Due gli italiani al via: Luciano Darderi sfiderà Yoshihito NIshioka nel primo round, mentre Matteo Berrettini affronterà Jaume Munar. Mattia Bellucci sfiderà Ethan Quinn d - X Vai su X
Matteo sfiderà Munar e al secondo turno potrebbe trovare Ruud. Luciano partirà contro Niskioka; poi, eventualmente, Humbert o Brooksby. Presenti anche Rune, Machac, Shapovalov e Tiafoe - facebook.com Vai su Facebook
A che ora Berrettini-Munar, ATP Tokyo 2025: programma, tv, streaming; ATP Tokyo: Berrettini-Munar al primo turno, Darderi affronta Nishioka; Alcaraz e Berrettini al via: il tabellone di Tokyo.
ATP Tokyo: Berrettini-Munar al primo turno, Darderi affronta Nishioka - Tennis | ATP | Sorteggiato il tabellone dell'ATP 500 di Tokyo, con due italiani al via - Come scrive oktennis.it
A che ora Berrettini-Munar, ATP Tokyo 2025: programma, tv, streaming - Matteo Berrettini è alla ricerca di una scossa e vola in Giappone per affrontare domani Jaume Munar al primo turno dell'ATP 500 di Tokyo 2025. Si legge su oasport.it