Matteo Berrettini è alla ricerca di una scossa e vola in Giappone per affrontare domani Jaume Munar al primo turno dell’ ATP 500 di Tokyo 2025. Il romano sta provando a rientrare nel circuito maggiore dopo alcuni mesi da incubo, in cui ha partecipato solo a Wimbledon venendo subito eliminato prima della pessima sconfitta di cinque giorni fa contro Dalibor Svricina in quel di Hangzhou. Il finalista dei Championships 2021 occupa attualmente la 57ma posizione del ranking, ma a preoccupare maggiormente sono le sue condizioni fisiche e mentali dopo l’ennesimo stop forzato della sua carriera. Berrettini spera di ritrovare in fretta un buon livello anche per avanzare la sua candidatura per una possibile convocazione alle Finals di Coppa Davis a Bologna. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora Berrettini-Munar, ATP Tokyo 2025: programma, tv, streaming