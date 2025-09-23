A che età bisognerebbe poter diventare professionisti?

Pochi giorni fa, ospite al canale Twitch Jijantes FC, Ricky Rubio ha parlato del caso di Mohamed Dabone, giocatore di basket del Barcellona che ha recentemente esordito in prima squadra a 13 anni e 10 mesi, in occasione di un’amichevole precampionato contro il Girona, giocando 9 minuti in cui ha messo a referto 4 punti e 3 rimbalzi. «Sembra quasi uno sfruttamento», ha detto, «se hai qualità a 13 anni, probabilmente puoi giocare anche a 16 o 17. Ogni cosa ha il suo tempo. Non si può sacrificare una fase essenziale della crescita personale per ottenere risultati immediati». Ricky Rubio parla con cognizione di causa, essendo stato uno dei primi bambini prodigio del basket spagnolo. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

