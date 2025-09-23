A Catania la XII edizione di Italian Cruise Day | presente e futuro dell’industria crocieristica in Italia
Appuntamento a Catania venerdì 24 ottobre 2025 per la cruise industry italiana. La Vecchia Dogana del Porto della città ai piedi dell’Etna ospiterà la dodicesima edizione di Italian Cruise Day, il forum itinerante di riferimento per il comparto crocieristico nel nostro Paese, ideato da Risposte. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: catania - edizione
Torna il Festival delle Parrocchie: quarta edizione il 14 novembre al Teatro Metropolitan di Catania
Arriva la prima edizione di Catania Future Festival
La nuova edizione di Macfrut si presenta a Catania, due padiglioni aggiuntivi e focus sui Paesi caraibici
Catania si prepara ad accogliere la terza edizione di Bianchi di Sicilia, l’evento enogastronomico dedicato ai vini bianchi dell’isola e alle eccellenze produttive del territorio, in programma dal 25 al 27 settembre 2025... Scopri di più - facebook.com Vai su Facebook
Ust Cisl Catania (@cislcatania) on X - X Vai su X
Il Grande Venerdì di Enzo torna il 13 giugno in 13 città italiane: Catania, Francavilla al Mare (Chieti) e Mestre, le nuove tappe dell’edizione 2025; Incontro di calcio Pescara Calcio e Catania FC 14 maggio 2025; Italian Cruise Day edizione 2025 a Catania.