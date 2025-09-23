A Catania la XII edizione di Italian Cruise Day | presente e futuro dell’industria crocieristica in Italia

Cataniatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Appuntamento a Catania venerdì 24 ottobre 2025 per la cruise industry italiana. La Vecchia Dogana del Porto della città ai piedi dell’Etna ospiterà la dodicesima edizione di Italian Cruise Day, il forum itinerante di riferimento per il comparto crocieristico nel nostro Paese, ideato da Risposte. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: catania - edizione

Torna il Festival delle Parrocchie: quarta edizione il 14 novembre al Teatro Metropolitan di Catania

Arriva la prima edizione di Catania Future Festival

La nuova edizione di Macfrut si presenta a Catania, due padiglioni aggiuntivi e focus sui Paesi caraibici

Il Grande Venerdì di Enzo torna il 13 giugno in 13 città italiane: Catania, Francavilla al Mare (Chieti) e Mestre, le nuove tappe dell’edizione 2025; Incontro di calcio Pescara Calcio e Catania FC 14 maggio 2025; Italian Cruise Day edizione 2025 a Catania.

Cerca Video su questo argomento: Catania Xii Edizione Italian