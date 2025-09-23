A Bolzano arriva la tassa di soggiorno per i cani | 100 euro per i residenti 1,5 euro per i turisti

Repubblica.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il disegno di legge dell’assessore Luis Walcher. Le misure fanno parte della campagna contro i padroni indisciplinati. 🔗 Leggi su Repubblica.it

a bolzano arriva la tassa di soggiorno per i cani 100 euro per i residenti 15 euro per i turisti

© Repubblica.it - A Bolzano arriva la tassa di soggiorno per i cani: 100 euro per i residenti, 1,5 euro per i turisti

In questa notizia si parla di: bolzano - arriva

Arriva la formazione obbligatoria su salute e sicurezza: a Bolzano nella scuola primaria gli studenti come veri lavoratori, dal rischio chimico all’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale

Neonati morti in ospedale a Bolzano, arriva lo stop al detergente per lavare i piatti. «È contaminato»

Neonati morti a Bolzano, arriva lo stop a un detergente per piatti: “Potrebbe essere contaminato”

Bolzano prepara una tassa di soggiorno per 'turisti' a 4 zampe; Bolzano, aumenta la tassa di soggiorno: «Serve a compensare i disagi»; Compensare i disagi causati dal turismo, Bolzano alza la tassa di soggiorno del 15%.

bolzano arriva tassa soggiornoBolzano prepara una tassa di soggiorno per ‘turisti’ a 4 zampe - L'addio definitivo all'esame del dna obbligatorio, il ritorno della tassa per i cani e, ... Da msn.com

bolzano arriva tassa soggiornoCompensare i disagi causati dal turismo, Bolzano alza la tassa di soggiorno del 15% - Il capoluogo altoatesino sempre più meta turistica con flussi no stop di visitatori che si portano in città praticamente senza soluzione di continuità. Secondo ildolomiti.it

Cerca Video su questo argomento: Bolzano Arriva Tassa Soggiorno