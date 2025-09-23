A Bergamo un festival di street art | i murales di 7 artisti nei quartieri della città
LA RASSEGNA. Nelle opere le suggestioni emerse nei quartieri con il percorso partecipato condotto in questi mesi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: bergamo - festival
Made Film Festival, a Bergamo la 3ª edizione del progetto che racconta l’impresa attraverso il cinema
Punk Rock Raduno, torna a Bergamo il festival più vivo d’Europa
Fabri Fibra, Sottozero Summer festival e feste: cosa fare stasera a Bergamo e provincia
Bergamo Città Alta Landscape Festival 2025, ultimi momenti per questa edizione La nostra BERGAMO ? #molamia #BergamoèUNESCO #VisitBergamo #justamazing #BergamocittàdiDonizetti #BergamoCittàdeiMille #rinascerorinascerai #bergamoilo - facebook.com Vai su Facebook
A Bergamo un festival di street art: i murales di 7 artisti nei quartieri della città; La garden designer britannica Sarah Price reinventa una piazza di Bergamo; Cosa fare a Bergamo il 17 e 18 maggio 2025: eventi weekend.
A Bergamo un festival di street art: i murales di 7 artisti nei quartieri della città - La cultura «diffusa» contamina i quartieri e l’arte cambia il volto ai muri della città. Come scrive ecodibergamo.it
Primo festival dell'arte urbana a Bergamo - Bergamo si prepara a vivere due settimane tra arte e creatività con il primo festival di street art. Scrive ecodibergamo.it