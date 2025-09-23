A Bergamo il primo corso Teacher Life Skills
Bergamo. Per la prima volta arriva a Bergamo il corso Teacher Life Skills, un percorso formativo innovativo rivolto a tutti i docenti della Lombardia, di ogni ordine e grado. L’iniziativa prenderà il via il 27 settembre e rappresenta un’occasione unica di formazione gratuita, riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), grazie al contributo di aziende private che hanno scelto di investire concretamente nel mondo dell’istruzione. Il corso, strutturato in 6 incontri in presenza e 12 webinar, affronta tematiche fondamentali per la crescita personale e professionale dei docenti: comunicazione efficace, gestione del tempo, educazione finanziaria, tecniche di persuasione, gestione delle persone demotivanti, uscita dalla zona di comfort. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
