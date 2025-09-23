A Bari la causa palestinese vale 73 euro lordi

Ilfoglio.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il centrosinistra del comune di Bari  la causa palestinese varrà 72,96 euro lordi, un gettone di presenza. Ai primi di ottobre dovrebbe essere discussa la proposta di. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

a bari la causa palestinese vale 73 euro lordi

© Ilfoglio.it - A Bari la causa palestinese vale 73 euro lordi

In questa notizia si parla di: bari - causa

Movida, no del Comune di Bari ai risarcimenti. I residenti: «Pronti alla causa»

A Bari la causa palestinese vale 73 euro lordi; Comunità palestinese in piazza a Bari, 'Stop genocidio a Gaza'; Bari: Freedom Flotilla, oggi la partenza della “Handala” verso Gaza: parla Tony Lapiccirella.

bari causa palestinese valeA Bari la causa palestinese vale 73 euro lordi - Dopo aver dato la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, il centrosinistra cittadino presenta una proposta per devolvere il compenso previsto per ogni seduta. Secondo ilfoglio.it

Gaza Cola da Prinz Zaum a Bari: la bevanda palestinese per sostenere la popolazione - Sostenere il popolo palestinese, acquistando prodotti per aiutare le imprese locali e le persone, minacciate ogni giorno dalla guerra su Gaza. Si legge su bari.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Bari Causa Palestinese Vale