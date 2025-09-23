A Bari 1300 motociclisti da tutta Italia | arriva la 7° edizione del Trofeo delle Regioni

La 7° edizione del Trofeo delle Regioni, la maggiore manifestazione mototuristica nazionale della Federazione Motociclistica Italiana, itinerante attraverso le regioni, arriva a Bari.Organizzata quest’anno in Puglia dalla Federazione motociclistica italiana - FMI, affiliata CONI in collaborazione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: bari - motociclisti

Tragico incidente sulla tangenziale di Bari: una donna di 41 anni travolta e uccisa mentre soccorre due motociclisti

Bari, in tangenziale scende dall'auto per soccorrere due motociclisti: muore travolta

Scende dall'auto per soccorrere due motociclisti e viene travolta e uccisa da un Suv: drammatico incidente a Bari

Gianmarco Di Napoli. . LUNEDÌ 15 SETTEMBRE Le Prime Notizie dalla Puglia Tre morti in incidenti stradali in Puglia: l’ex dg Asl Bari Domenico Colasanto e i motociclisti Leonardo Damasco e Antonio Valendino. A Taranto ferito a colpi di pistola un 3 - facebook.com Vai su Facebook

IL COMUNE COMUNICA - 7° Trofeo delle Regioni: presentato l'evento mototuristico nazionale: il prossimo fine settimana a Bari 1300 motociclisti da tutta Italia; A Bari 1300 motociclisti da tutta Italia: arriva la 7° edizione del Trofeo delle Regioni 26-28 settembre 2025.

Folla commossa e tanti motociclisti per l'ultimo saluto a Giusy Lucente - La Chiesa Madre di Santa Maria del Carmine di Sammichele di Bari gremita per l'ultimo saluto a Giusy Lucente. Si legge su rainews.it

Bari, si ferma col marito a soccorrere motociclisti in tangenziale ma viene travolta da un suv: morta sul colpo - Si era fermata in tangenziale per aiutare dei motociclisti rimasti coinvolti in un incidente ma è stata travolta e uccisa da un suv. Lo riporta fanpage.it