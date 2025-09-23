A Bagnoli protesta con polemiche all’arrivo di Mattarella | Rifiutato l’incontro con gli abitanti

Napolitoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri pomeriggio a Bagnoli, in occasione della visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’istituto scolastico di via Terracina per l’inaugurazione dell’anno scolastico, l’Assemblea Popolare di Bagnoli aveva organizzato una manifestazione per portare all’attenzione le. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bagnoli - protesta

Mattarella a Bagnoli, il quartiere prepara la protesta: "Vogliamo la messa in sicurezza"

Cerca Video su questo argomento: Bagnoli Protesta Polemiche All8217arrivo