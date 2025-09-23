A Bacoli il reading di Pane Casa Gatto | l’anziano al centro del nuovo progetto di BEAT Teatro

La compagnia B.E.A.T. Teatro (impresa di produzione under 35 riconosciuta dal MIC, nata nel 2015 da un’idea di Gennaro Maresca ) presenta il nuovo progetto “Pane Casa Gatto”, con lo scopo di raccontare la terza età, evidenziando l’importanza del rispetto e della valorizzazione delle persone anziane nella società. Il neo progetto sarà presentato attraverso un readingdibattito in programma il 26 settembre 2025 – ore 18.00 – presso la Sala dell’Ostrichina – Casina Vanvitelliana di Bacoli. Prodotto da B.E.A.T. Teatro, in collaborazione con l’Associazione AIMA Napoli Onlus, con il patrocinio morale del Comune di Bacoli ed organizzato da Idee Fuori Scena, l’evento sarà moderato da Mauro Cucco (Vicesindaco del Comune di Bacoli) e vedrà la presenza del Sindaco Josi Gerardo Della Ragione, di Cinzia Massa (Assessore alla politiche sociali del Comune di Bacoli), Caterina Musella (Presidente di AIMA Napoli Onlus), Dott. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: bacoli - reading

Pane Casa Gatto https://lospeakerscorner.eu/pane-casa-gatto/… via @LospeakersCorner Bacoli, accogliere non è un gesto, è un modo di essere: Pane Casa Gatto, reading/dibattito in programma nella Sala dell’Ostrichina della Casina Vanvitelliana https://wp - X Vai su X

Boteco Bacoli B&B - facebook.com Vai su Facebook

Pane, casa, gatto: “Accogliere non è un gesto, è un modo di essere” - - Quotidiano di; Cultura - Al Teatro Cilea arriva “Le Pornoprecarie quelle di OnlyFals” La nuova commedia di Maria Bolignano che fa ridere e riflettere; Cultura - Castellammare di Stabia: un weekend tra teatro, mare e sapori locali.

Pane Casa Gatto, alla Casina Vanvitelliana di Bacoli un reading/dibattito per raccontare la terza età - Teatro (impresa di produzione under 35 riconosciuta dal MIC, nata nel 2015 da un’idea di ... Lo riporta reportweb.tv