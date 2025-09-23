A Bacoli il reading di Pane Casa Gatto | l’anziano al centro del nuovo progetto di BEAT Teatro

Ildenaro.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La compagnia B.E.A.T. Teatro  (impresa di produzione under 35  riconosciuta dal MIC, nata nel 2015  da un’idea di Gennaro Maresca ) presenta il nuovo progetto  “Pane Casa Gatto”, con lo scopo di raccontare la terza età, evidenziando l’importanza del rispetto e della valorizzazione delle persone anziane nella società. Il neo progetto sarà presentato attraverso un readingdibattito in programma il  26 settembre 2025 – ore 18.00 – presso la Sala dell’Ostrichina – Casina Vanvitelliana di Bacoli. Prodotto  da B.E.A.T. Teatro, in collaborazione con  l’Associazione AIMA Napoli Onlus, con il patrocinio morale del  Comune di Bacoli  ed organizzato da  Idee Fuori Scena, l’evento sarà moderato da  Mauro Cucco  (Vicesindaco del Comune di Bacoli) e vedrà la presenza del  Sindaco Josi Gerardo Della Ragione, di  Cinzia Massa  (Assessore alla politiche sociali del Comune di Bacoli),  Caterina Musella  (Presidente di AIMA Napoli Onlus),  Dott. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bacoli - reading

Pane, casa, gatto: “Accogliere non è un gesto, è un modo di essere” - - Quotidiano di; Cultura - Al Teatro Cilea arriva “Le Pornoprecarie quelle di OnlyFals” La nuova commedia di Maria Bolignano che fa ridere e riflettere; Cultura - Castellammare di Stabia: un weekend tra teatro, mare e sapori locali.

Pane Casa Gatto, alla Casina Vanvitelliana di Bacoli un reading/dibattito per raccontare la terza età - Teatro (impresa di produzione under 35 riconosciuta dal MIC, nata nel 2015 da un’idea di ... Lo riporta reportweb.tv

Cerca Video su questo argomento: Bacoli Reading Pane Casa