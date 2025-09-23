A 40 anni dall' omicidio arriva a Latina la macchina da scrivere del giornalista Giancarlo Siani

Arriva a Latina la macchina da scrivere di Giancarlo Siani, il giovane giornalista campano ucciso dalla camorra nel 1985. L’iniziativa nasce grazie a Libera e lavialibera, in collaborazione con Fondazione Giancarlo Siani e Articolo 21 a 40 anni dallomicidio. Libera e lavialibera portano la. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

