A 37 anni Sergio Busquets è pronto a riagganciare gli stivali

2025-09-23 15:16:00 Fioccai e polemiche a proposito dell’ultima news di calciomercato: TransferMarketWeb.com © foto www.imagephotoagency.it Secondo lo sbocco spagnolo FAR FRONTE, Sergio Busquets è vicino all’annuncio del suo ritiro dal calcio. Il centrocampista catalano è attualmente all’Inter Miami, ora una specie di club dei vecchi ragazzi del Barcellona,??con Lionel Messi, Luis Suárez e Jordi Alba anche sui libri. I rapporti suggeriscono che Busquets, 37 anni, ha già preso la sua decisione e chiamerà tempo nella sua carriera una volta terminata la stagione. Molto dipenderà da quanto lontano va dalla sua squadra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

