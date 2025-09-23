A 37 anni Sergio Busquets è pronto a riagganciare gli stivali
2025-09-23 15:16:00 Fioccai e polemiche a proposito dell’ultima news di calciomercato: TransferMarketWeb.com © foto www.imagephotoagency.it Secondo lo sbocco spagnolo FAR FRONTE, Sergio Busquets è vicino all’annuncio del suo ritiro dal calcio. Il centrocampista catalano è attualmente all’Inter Miami, ora una specie di club dei vecchi ragazzi del Barcellona,??con Lionel Messi, Luis Suárez e Jordi Alba anche sui libri. I rapporti suggeriscono che Busquets, 37 anni, ha già preso la sua decisione e chiamerà tempo nella sua carriera una volta terminata la stagione. Molto dipenderà da quanto lontano va dalla sua squadra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Busquets in Italia, si ritira e diventa allenatore: farà come Fabregas; In Spagna sicuri: Busquets chiuderà la carriera a fine stagione; Inter Miami, pioggia di sanzioni: dopo Suarez, squalificato anche Busquets.
A 37 anni Sergio Busquets potrebbe appendere le scarpette al chiodo - Secondo quanto riporta il canale spagnolo COPE, Sergio Busquets potrebbe a breve annunciare la fine della sua carriera.
Sergio Busquets: si avvicina la fine di un'era. Il "5" eterno si ritira dopo la MLS 2025. A 37 anni…