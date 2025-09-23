A 12 anni salva l’amico che stava annegando nel torrente e poi lo rianima
Il coraggio di un ragazzino diventa un gesto eroico. A soli 12 anni ha salvato la vita al suo migliore amico, trascinato dalla corrente di un torrente e ormai privo di sensi. Non solo lo ha portato in salvo, ma gli ha anche praticato la respirazione bocca a bocca, riuscendo a rianimarlo prima dell'arrivo dei soccorsi. La notizia è stata riportata dal Messaggero Veneto. La tragedia sfiorata sul Torre. L'episodio si è verificato a Tarcento, in provincia di Udine, nel primo pomeriggio di sabato, 20 settembre. I due ragazzini, amici inseparabili, stavano percorrendo un tratto del torrente Torre, con l'intenzione di attraversare un guado.
