82 anni dalla morte di Salvo D’Acquisto Valditara | Luminoso esempio di eroismo da ricordare nelle scuole
Il 23 settembre 1943 veniva ucciso dai soldati nazisti il vicebrigadiere dei Carabinieri Salvo D’Acquisto, che sacrificò la propria vita per salvare quella di 22 civili. A distanza di 82 anni, la sua figura resta uno dei simboli più alti di coraggio e altruismo della storia italiana. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
82 anni dalla morte di Salvo D’Acquisto, il Generale Luongo “Il suo sacrificio continua a ispirare l’Arma” - ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta la cerimonia per l’82° Anniversario del Sacrificio del Vicebrigadiere Salvo D’Acquisto, Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria”, alla presenza del Comandante Gen ... Lo riporta italpress.com
Napoli, 82 anni dalla morte di Salvo D'Acquisto: la commemorazione dell'eroe nella Chiesa di Santa Chiara - Questa mattina si è celebrato a Napoli l'82º anniversario del sacrificio del Vicebrigadiere Medaglia d’Oro al Valor Militare “Alla Memoria” ... msn.com scrive