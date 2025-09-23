82 anni dalla morte di Salvo D’Acquisto Valditara | Luminoso esempio di eroismo da ricordare nelle scuole

Il 23 settembre 1943 veniva ucciso dai soldati nazisti il vicebrigadiere dei Carabinieri Salvo D’Acquisto, che sacrificò la propria vita per salvare quella di 22 civili. A distanza di 82 anni, la sua figura resta uno dei simboli più alti di coraggio e altruismo della storia italiana. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

