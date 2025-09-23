Venerdì 26 settembre, in località Monte Pomponi, si terrà la cerimonia di commemorazione in memoria del Tenente Eldo Capanna e del Sergente Otello Boccherini, giovani paracadutisti della Folgore caduti per mano dei tedeschi il 3 settembre 1944. Dopo l’8 settembre 1943, dallo sfaldamento della Divisione Paracadutisti Nembo nacque il I Squadrone da ricognizione “Folgore” (Squadrone F), che si mise al servizio degli Alleati all’interno della I Divisione canadese, svolgendo missioni esplorative dietro le linee nemiche per aprire la strada alle truppe angloamericane. Nel settembre 1944 alcune squadre furono inviate in Casentino per raccogliere informazioni sui movimenti tedeschi nelle aree del Passo della Consuma e del Monte Falterona. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - 81° anniversario di Monte Pomponi: cerimonia in ricordo dei paracadutisti Eldo Capanna e Otello Boccherini