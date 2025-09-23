7 azioni che dimostrano che Palestra è una macchina da corsa
In un calcio in cui il 3-5-2 è religione, braccetti ed esterni a tutta fascia sono i funzionari del culto. Il lavoro di chi gioca largo, però, può essere molto diverso e determina spesso l’identità di una squadra: è una difesa a 5 o a 3? Ci sono esterni che hanno una tale facilità di corsa che possono interpretare i quinti di difesa e i terzi in attacco, correre su e giù con falcate ampie e potenti, che fanno sembrare un campo da calcio troppo corto per loro. In un campionato che manca spesso di dinamismo non sono molti tali interpreti ma da questa stagione possiamo inserirne uno nuovo: Marco Palestra, l’esterno che maggiormente ha impressionato in queste prime giornate di Serie A. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
