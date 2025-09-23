67 kg di droga in auto | 35enne arrestato

10.34 A Roma, i carabinieri di piazza Bologna assieme al nucleo dei Parioli,hanno arrestato un 35enne romano: nel suo box auto vi erano 67 chili di droga, tra cocaina,hashish,marijuana, oltre 54mila euro in contanti ritenuti provento di spaccio, 5 telefoni cellulari, un libro mastro con cifre, numeri e conti, materiale vario per tagliare, pesare e confezionare la droga, una macchina per sottovuoto e una per contare i soldi. Sequestrate due pistole, con matricola abrasa, e caricatori. Alla vista dei carabinieri l'uomo ha tentato la fuga. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: droga - auto

Robbio, droga nascosta in buche nei boschi e dai corrieri con auto a noleggio: smantellata banda. Un giro di cocaina da 350mila euro

Controllo di routine a Firenze, scoperta auto imbottita di droga e piena di bancomat rubati: 27enne nei guai

Coppia senza patente in fuga dalla polizia a Verbania con la droga in auto, l'epilogo dell'inseguimento

Spaccia droga sull’auto presa a noleggio e non restituita: in manette - facebook.com Vai su Facebook

Milano, nasconde la droga nel cruscotto dell’auto: arrestato della Polizia di Stato - https://ilmetropolitano.it/2025/09/21/milano-nasconde-la-droga-nel-cruscotto-dellauto-arrestato-della-polizia-di-stato/… #ilmetropolitano - X Vai su X

Tre arresti e il sequestro di 67 chili di droga, destinata alle piazze di Modena e Reggio; Droga in auto dalla Spagna alla provincia di Napoli: 12 arresti; Tre chili di marijuana nel trolley: due corrieri della droga arrestati dalla Finanza a Baveno.

Ha un "caveau" pieno di cocaina in auto, 30enne arrestato a Roma: quanti kg di droga sono stati sequestrati - Un trentenne romano è stato arrestato nella periferia nord di Roma: sequestrati 70 kg di droga e documenti falsi nascosti in auto modificate. Segnala virgilio.it

Auto trasformate in caveau della droga: arrestato trentenne romano - L'uomo faceva da spola tra due vetture e un box condominiale utilizzato come base. Da rainews.it