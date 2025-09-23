648 anziani in lista d’attesa per le residenze protette per non autosufficienti
Un'interrogazione urgente alla giunta di Stefaia Proietti. Il tema? La sanità. Stavolta si parla di liste d’attesa nelle residenze protette per anziani non autosufficienti e a presentarla sono Laura Pernazza e Andrea Romizi, consiglieri regionali di Forza Italia. “Secondo i dati ufficiali della. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: anziani - lista
ELEZIONI REGIONALI - Marco Basilissi, candidato lista civica Progetto Marche a supporto Ricci: "ANZIANI E SANITÀ NELLO ENTROTERRA, NON LASCIAMO SOLE LE FAMIGLIE”. “Nel nostro entroterra gli anziani aumentano, i servizi diminuiscono e le liste d - facebook.com Vai su Facebook
FI, 648 in lista d'attesa per le Residenze protette per anziani non autosufficienti - I consiglieri regionali di Forza Italia Laura Pernazza (capogruppo) e Andrea Romizi hanno presentato un'interrogazione urgente alla Giunta di Palazzo Donini sulle liste d'attesa nelle Residenze protet ... Segnala ansa.it