648 anziani in lista d’attesa per le residenze protette per non autosufficienti

Un'interrogazione urgente alla giunta di Stefaia Proietti. Il tema? La sanità. Stavolta si parla di liste d’attesa nelle residenze protette per anziani non autosufficienti e a presentarla sono Laura Pernazza e Andrea Romizi, consiglieri regionali di Forza Italia. “Secondo i dati ufficiali della. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

