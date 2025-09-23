50 giorni di cinema a Firenze il mosaico della settima arte accende l' autunno fiorentino

Firenze, 23 settembre 2025 - Un viaggio lungo cinquanta giorni. Alla scoperta di popoli e tradizioni, storie e vicende lontane. Documentari, corti, fiction: immagini in movimento che raccontano chi siamo, da dove veniamo e il nostro futuro prossimo. Un mese e mezzo, nove festival internazionali, un' unica casa: il Cinema La Compagnia. La Fondazione Sistema Toscana rinnova l'appuntamento autunnale con la "50 giorni di cinema a Firenze", una ricca proposta di film, talk, performance e mostre realizzate con il sostegno di Regione Toscana, Comune di Firenze, Camera di Commercio e Fondazione Cassa di Risparmio, che - novità di quest'anno - offre sedici ingressi - quattro per ogni rassegna - al costo ridotto di 50 euro e cinquecento abbonamenti gratis per giovani under 25. 🔗 Leggi su Lanazione.it

