50° anniversario della fondazione Jazz Studio Orchestra al via con Amore Bis!

Nel 50° anniversario della fondazione Jazz Studio Orchestra, il fondatore e direttore artistico Paolo Lepore propone, da fine settembre a dicembre, un cartellone ricco e variegato. Oltre alle voci di Rossana Casale, Stefania Dipierro e Sarita, sono previsti tributi a Benny Goodman e Chuck. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Cina: Shanghai celebra 104mo anniversario di fondazione del PCC

Guardia Costiera in festa, 160° anniversario della fondazione. Anche a Rimini sempre in prima linea

Il 2025 segna l'80° anniversario della fondazione dell'ONU, e questa storia è fondamentale per comprendere cos'è esattamente l'Assemblea Generale e quali sono i suoi poteri. https://www.sbs.com.au/language/italian/it/podcast-episode/lassemblea-gener - facebook.com Vai su Facebook

#Verbiti ricorre oggi il 150° anniversario della fondazione della Società del Verbo Divino. Il superiore padre Anselmo Ricardo Ribeiro guarda al futuro e a portare la luce di Cristo nel buio e nelle piaghe di un'umanità ferita - X Vai su X

La Fondazione Umbria Jazz in attivo di 135mila euro - Si è svolta oggi 9 maggio l'assemblea dei soci della Fondazione di partecipazione Umbria Jazz, che ha certificato per il 2023 un bilancio in attivo di circa 135mila euro. Si legge su ansa.it

Anniversario di fondazione Polizia: 172 anni di valori - L’anniversario di fondazione della Polizia è l’annuale appuntamento durante il quale si effettuano i bilanci, si riflette su quanto è stato fatto e su come approcciare alle nuove sfide della sicurezza ... poliziadistato.it scrive