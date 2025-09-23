5 posti strani dove il gatto si rifugia per dormire | perché lo fa

I gatti scelgono luoghi insoliti per dormire, come termosifoni, armadi o perfino il bidet. Queste scelte rispondono a bisogni di calore, sicurezza e tranquillità. Spesso rifiutano la cuccetta perché non corrisponde ai loro criteri di comfort. 🔗 Leggi su Fanpage.it

5 posti strani gatto5 posti “strani” dove il gatto si rifugia per dormire: perché lo fa - I gatti scelgono luoghi insoliti per dormire, come termosifoni, armadi o perfino il bidet. Come scrive fanpage.it

