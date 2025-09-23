Siamo ormai ad un passo dalla festa di Halloween, ed è per questo che vogliamo consigliarvi alcuni film horror che potrebbero piacervi. Si tratta di veri e propri capolavori assoluto. Il 2025 è l’anno in cui si è conclusa la saga di The Conjuring Verse, con il decimo ed ultimo film che è uscito pochi mesi fa al cinema. Il periodo di Halloween si avvicina ed in molti si staranno chiedendo quali film dell’orrore poter seguire, così da entrare ancor più intensamente nell’atmosfera di questa spaventosa e tanto amata festa. The Conjuring ha ottenuto un successo impressionante nel corso della sua saga, e sul sito web “ Cinema. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - 5 film da vedere assolutamente se avete amato The Conjuring: vi terranno incollati alla poltrona dall’inizio alla fine