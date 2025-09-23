5 arresti per gli scontri pro Pal

Tv2000.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sugli scontri verificatisi ieri alle manifestazioni pro-Palestina, ci sono stati oggi 5 arresti. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

5 arresti per gli scontri pro pal

© Tv2000.it - 5 arresti per gli scontri pro Pal

In questa notizia si parla di: arresti - scontri

Serbia, scontri tra polizia e manifestanti antigovernativi: 79 arresti

Scontri e arresti a Napoli tra Movimento Disoccupati e polizia, protesta esplosa per i problemi col Click Day

Scontri per contestare Giorgia Meloni e violenza Pro Pal a Torino: chiesti sette arresti, 47 persone indagate

Scontri in corteo a Milano: 5 arresti. Due ragazze accusate di resistenza aggravata; Scontri a Milano, 5 arresti. In direttissima 2 ragazze per resistenza - I segni della devastazione alla stazione di Milano, il giorno dopo gli scontri; Guerriglia e scontri in Centrale, 5 arresti: due ragazzi hanno 17 anni.

5 arresti scontri proScontri a Milano: cinque arresti dopo il corteo pro Gaza - Davanti al tribunale è stato predisposto un presidio di sicurezza con alcuni blindati della polizia (foto d'archivio) ... Come scrive laprovinciadivarese.it

5 arresti scontri proMilano, scontri Stazione Centrale. Procura lavora per identikit violenti, 5 gli arresti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Milano, scontri Stazione Centrale. Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: 5 Arresti Scontri Pro