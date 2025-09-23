40 anni fa ucciso Siani Mattarella | incancellabile memoria
40 anni fa, Giancarlo Siani, giovane corrispondente de ‘Il Mattino’, veniva ucciso dalla Camorra. Il ricordo del presidente Mattarella. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
In questa notizia si parla di: anni - ucciso
Amine Gara ucciso a 23 anni, durante la rissa è stato colpito alla pancia da un collo di bottiglia rotto
Fermati a Milano i 4 minorenni che hanno investito e ucciso Cecilia De Astis: alla guida un 13enne, gli altri hanno 11 e 12 anni
Pierpaolo Bodini ucciso a 18 anni da una seminatrice, il datore di lavoro vuole patteggiare. Attesa per la decisione del gip
Il cronista ucciso dalla camorra a 26 anni raccontava i legami tra criminalità e potere con un giornalismo di inchiesta oggi in pericolo - facebook.com Vai su Facebook
Muore a 46 anni ucciso da un proiettile di rimbalzo durante una battuta di caccia a Carrù, nel Cuneese - X Vai su X
Cosa direi a Giancarlo Siani se ci parlassi 40 anni dopo l’omicidio? Proverei imbarazzo per il…; Siani, 40 anni fa l'omicidio del cronista. Mattarella: L'assassinio dei giornalisti è un assassinio delle nostre libertà; C’era una volta Giancarlo Siani.
Cosa direi a Giancarlo Siani se ci parlassi 40 anni dopo l’omicidio? Proverei imbarazzo per il giornalismo di oggi - Il cronista ucciso dalla camorra a 26 anni raccontava i legami tra criminalità e potere con un giornalismo di inchiesta oggi in pericolo ... Da ilfattoquotidiano.it
Giancarlo Siani, 40 anni fa la morte: l’eredità del giornalista che continua a parlare ai giovani. Il nipote Gianmario: «Oggi lotterebbe per la pace in Palestina» - Quarant’anni non bastano a spegnere la voce di chi ha raccontato la verità con coraggio. Riporta msn.com