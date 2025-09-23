In Italia ci sono paesi che rischiano di scomparire, con scuole chiuse, negozi vuoti e strade sempre più silenziose. Ma c’è anche chi, per evitare di diventare un borgo fantasma, ha deciso di agire. Dai bonus economici ai voucher per lo shopping, passando per incentivi fino a 100.000 euro, sono sempre di più i piccoli comuni italiani che si reinventano per attrarre nuovi abitanti e contrastare il fenomeno dello spopolamento. Uno degli esempi più recenti arriva dalla Calabria, dove il comune di Scigliano ha lanciato un contributo fino a 5.000 euro a fondo perduto per famiglie, pensionati e lavoratori in smart working disposti a trasferirsi nel borgo della provincia di Cosenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “25mila euro se venite a vivere qui”. Succede in Italia ed è tutto vero: come funziona l’offerta