150 telefonate al giorno arrestato l' ex fidanzato diventato stalker
Il telefono squillava di continuo. In un giorno era arrivata a ricevere anche 150 chiamate. A tempestarla di messaggi e a provare a telefonarle era sempre lui: l'ex fidanzato che non si era mai rassegnato alla fine della storia e si era trasformato un uno stalker.Appostamenti sotto casa, sul. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Milano, 150 telefonate al giorno alla ex: arrestato 39enne per stalking
