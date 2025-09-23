La scena cinematografica internazionale continua a essere attraversata da produzioni che ottengono riconoscimenti di rilievo, portando il cinema finlandese sotto i riflettori globali. Un esempio significativo è rappresentato dal film 100 litri di birra, diretto da Teemu Nikki, che ha ottenuto una straordinaria attenzione grazie alla sua recente selezione come candidato ufficiale della Finlandia agli Oscar® 2026. Questa candidatura testimonia l’interesse crescente verso un’opera che combina umorismo, tradizione e un tocco di irriverenza. la produzione e il successo di 100 litri di birra. una collaborazione tra case di produzione e distribuzione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - 100 litri di birra: il film finlandese che punta agli Oscar 2026