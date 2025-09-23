100 Litri di birra è il candidato finlandese agli Oscar 2026
All At Once, casa di produzione italiana con sede a Bologna e partner produttivo del distributore indipendente I Wonder Pictures, è lieta di celebrare la selezione di 100 LITRI DI BIRRA, l’irriverente birra-western di Teemu Nikki, come candidato finlandese agli Oscar® 2026. Leggi la nostra recensione di 100 Litri di Birra. Coprodotto da All at Once powered by the Culture Business – insieme alla finlandese It’s Alive Films di Jani Pösö – e uscito nei cinema a luglio scorso, 100 LITRI DI BIRRA si è rapidamente affermato come uno dei titoli più sorprendenti della stagione: in Finlandia è stato il film più visto dell’anno, rimanendo per settimane nella top 5 del box office nazionale e raccogliendo oltre 230mila spettatori; rapportando i numeri al mercato e alla popolazione italiani, è un risultato equivalente a quello ottenuto qui da noi da film-evento come Diamanti e Follemente. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
‘100 litri di birra’, storia di due sorelle produttrici di sahti (birra artigianale finlandese), candidato agli Oscar - C’è già un film con forte impronta italiana in corsa per gli Oscar 2026. Secondo foodaffairs.it
100 Litri di Birra, il trailer ufficiale del film - La sahti è una birra molto forte aromatizzata al ginepro, che si trova solo in Finlandia, e che si produce preferibilmente in casa seguendo metodi secolari. Da mymovies.it